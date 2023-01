Bob | Coppa del Mondo Altenberg 2023 | quarta vittoria consecutiva per Johannes Lochner | ottavo Patrick Baumgartner

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lake Placid, Winterberg e due volte: a cavallo tra il 2022 e ilsi è trasformato nel nuovo dominatore delladeldi bob a 2. Oggi il 32enne teutonico ha bissato il trionfo di settimana scorsa sul catino di casa, cogliendo il quarto successo di fila. Seconda discesa magistrale per il leader della classifica di specialità, vicino al grande scalpo in chiave sfera di cristallo: è riuscito a rimontare dalla terza piazza, trovando il crono conclusivo di 1’51”50. Battuti l’elvetico Michael Vogt, con il rimpianto per i 5 centesimi che mancano dalla vetta: era al comando dopo la prima run, ha perso tutto il margine nella discesa decisiva. Terzo l’attesissimo Francesco Friedrich, ancora lontano dal compagno/rivale nella specialità, staccato di 38 ...

OA Sport

... al quale confida che una vittoria della squadra nazionale nelladel Mondo unirà gli ... con Robin Williams, Hannah Taylor - Gordon, Eva Igo, Istvan Balint, Justus Von Dohnanyi,Balaban, Alan ...Il calendario completo degli Europei di Altenberg 2023 die skeleton , in programma da venerdì 20 a domenica 22 gennaio: ecco le informazioni per vedere ...località tedesca per una tappa di... Bob, Coppa del Mondo Altenberg 2023: nel monobob vince ancora Kaillie Humprhies Lake Placid, Winterberg e due volte Altenberg: a cavallo tra il 2022 e il 2023 Johannes Lochner si è trasformato nel nuovo dominatore della Coppa del Mondo di bob a 2. Oggi il 32enne teutonico ha biss ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...