Bob | Coppa del Mondo Altenberg 2023 | nel monobob vince ancora Kaillie Humprhies

(Di sabato 21 gennaio 2023) A distanza di una settimana la musica non cambia:Humphries in quel dinelè un gradino avanti a tutte. Secondo appuntamento consecutivo sulla pista teutonica per ladeldi bob e secondo successo per la campionessa olimpica nella sua specialità. Un dominio assoluto quello della statunitense che ha timbrato il miglior crono in entrambe le discese, chiudendo con il tempo finale di 2’00”61. Scappa via nella classifica di specialità, con la sfera di cristallo che si avvicina (l’ennesima di una carriera ricca di trionfi). Alle sue spalle nuovamente Laura Nolte, che sul catino di casa deve inchinarsi alla rivale: è la prima delle umane, staccata di 52 centesimi dalla vetta. Terza piazza e primo podio stagionale per l’australiana Breeana Walker, a 1”28 da Humphries. ...

