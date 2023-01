Biathlon | strepitosa Vittozzi in Coppa del Mondo | l’Azzurra è seconda

(Di sabato 21 gennaio 2023) Anterselva – Altro ruggito italiano sulla neve di Anterselva, sede della sesta tappa delladeldi. Dopo il trionfo di Dorothea Wierer nella prova sprint, infatti, Lisaha colto un meraviglioso secondo posto nella pursuit femminile sulla distanza dei 10 km. Gara splendida della sappadina, che partiva in difficoltà nella prova odierna dopo la 13esima posizione ottenuta l’altro ieri., oltre al solito ritmo infernale sugli sci, ha beneficiato di un superbo 20/20 al poligono. Il successo finale è andato alla tedesca Denise Hermann-Wick, prima con il tempo di 29:53.1 ed 11 secondi di vantaggio sull’italiana. Terza la svedese Elvira Oeberg. Per la nativa di Pieve di Cadore si tratta del sesto podio stagionale, il secondo ottenuto in un inseguimento. Si era piazzata sul ...

