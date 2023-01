Biathlon | rimonta da urlo per Lisa Vittozzi | è seconda nell’inseguimento di Anterselva dietro Herrmann!

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) Magnifico secondo posto dinella pursuit femminile di. Sulle nevi italiane, l’azzurra, che partiva dalla 13ma posizione con 45” da recuperare dalla vetta, mette in mostra tutto il suo talento e con uno strepitoso 20/20 al tirofino al secondo posto finale. Prima la tedesca Denise Hermann, molto incisiva sugli sci e con una buona prestazione al poligono (18/20). Peccato invece per Dorothea Wierer, settima. Hermann inizia la gara dalla sesta posizione con 23” da recuperare da Wierer (prima in partenza dopo la vittoria nello sprint), ma è subito concentrata e con lo zero al primo poligono si avvicina subito alla zona podio. La tedesca commette poi un errore nellaserie a terra, ma come lei sbagliano anche tutte le altre (ad eccezione di Wierer, con il doppio zero ...