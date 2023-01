Biathlon | Johannes Boe si impone nell’inseguimento di Anterselva! 12° Tommaso Giacomel

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ennesima clamorosa dimostrazione di forza diBoe. Sulle nevi di Anterselva, in Italia, il norvegese domina anche oggi dall’inizio alla fine e, dopo la vittoria nella sprint di ieri, vince l’inseguimento di 12,5 km valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di. Per il classe 1993 si tratta della sesta vittoria consecutiva nel massimo circuito (record assoluto) e della 14ma vittoria in stagione (11 in prove individuali e 3 in gare a squadre). Più in generale, questa è la 100ma affermazione in carriera tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi Invernali (66 in gare individuali e 34 in prove a squadre). 31’24”4 il tempo finale diBoe. Il norvegese, che partiva per primo con un vantaggio molto consistente su tutti gli altri (giusto per rendere l’idea, Ponsiluoma, il secondo al via, ha iniziato la gara 31” dopo ...