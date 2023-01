Biathlon | inseguimento maschile Anterselva 2023 oggi in tv | programma | orari e diretta streaming

SPORTFACE.IT

Ad Anterselva, Johannes Thingnes B› si conferma grande protagonista della sprint didi Coppa del mondo. Il 29enne norvegese si impone nella 10 km con ben 31,4 secondi di ...l'...La start list, le italiane in gara ed i pettorali di partenza dell'femminile di Anterselva , appuntamento in programma per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. La prima a partire è la regina della località italiana, la nostra splendida Dorothea ... Biathlon, start list inseguimento maschile Anterselva 2023: italiani in gara e pettorali di partenza CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile di Anterselva (Italia), valido per la sesta tappa della Coppa del M ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile di Anterselva (Italia), valido per la sesta tappa della Coppa del Mondo ...