Biathlon | Coppa del Mondo maschile | classifica generale aggiornata dopo inseguimento Anterselva 2023

(Di sabato 21 gennaio 2023) Johannes Thingnes Boe vince l’di, valido per ladel2022/23. Il norvegese ha chiuso in 31:24.4 davanti al compagno di squadra Laegreid e allo svedese Ponsiluoma. Tra gli azzurri 12esimo Tommaso Giacomel, che paga soprattutto due errori nell’ultimo poligono, poi 29eimo Didier Bionaz e 51esimo Elia Zeni. Ecco lala gara odierna: LA: 1.Johannes Thingnes BOE (NOR) 1139 2.Sturla Holm LAEGREID (NOR) 920 3.Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN (NOR) 588 4.Quentin FILLON MAILLET (FRA) 483 5.Martin PONSILUOMA (SWE) 467 6.Johannes DALE (NOR) 460 7.Benedikt DOLL (GER) 455 8.Tarjei BOE (NOR) 448 9.Roman REES (GER) 444 10.Emilien JACQUELIN (FRA) 431 GLI ITALIANI 14.Tommaso ...

Denise Hermmann vince l'inseguimento femminile di Anterselva, valido per ladel Mondo 2022/23. La tedesca ha chiuso in 29:53.1, davanti a Lisa Vittozzi ed Elvira Oeberg . Grande gara per l'azzurra, perfetta al poligono con zero errore e autrice di una straordinaria ...La biathleta azzurra, Lisa Vittozzi , ha commentato la seconda posizione ottenuta ad Anterselva nel corso della gara ad inseguimento, valida per ladel mondo 2022/23. Queste le sue parole: 'Mi fa veramente piacere, non mi aspettavo una gara così perfetta, anche se stamattina mi sono svegliata e mi sono detta che avrei fatto quattro zeri. Ho ... Biathlon, Coppa del Mondo: Vittozzi seconda in inseguimento, vince Herrmann-Wick CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.00 15:51 La DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile termina qui! Grazie a tutti per averci se ...Lisa Vittozzi fa festa ad Anterselva, dove ha conquistato uno splendido secondo posto nell’inseguimento valido per la Coppa del Mondo di biathlon. L’azzurra ha confezionato una prova di spessore in te ...