Berlino sotto pressione I Leonard in Ucraina | un caso internazionale

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nessuna decisione è stata presa, per ora, su un'eventuale invio a Kiev dei carri armati Leopard, di fabbricazione tedesca, che l'reclama a gran voce per respingere l'invasione russa.appare sempre piùal vertice Nato che si tiene a Ramstein, nella base aerea americana, nel sud-ovest della Germania. Il nuovo ministro degli Esteri, Boris Pistorius (Spd), alla conferenza stampa durante la riunione del cosiddetto Gruppo di Contatto per la difesa dell'(Ukraine Defense Contact Group), dice: "Nessuno di noi può dire oggi quando sarà presa la decisione che riguarda i carri armati Leopard e quale sarà". "Tenendo conto della situazione globale di una guerra che dura da quasi un anno, dobbiamo accuratamente pesare i pro e i contro. E questa posizione è chiaramente ...

