Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Lights on – Confindustria”, la grande installazione che caratterizzerà il centro cittadino, ideale filo conduttore di eventi e manifestazioni programmati durante tutto l’anno. PiazzaLibertà si accende per . Verrà inaugurata domenica 22 gennaio alle ore 18 “Lights on – Confindustria”, la grande installazione che caratterizzerà il centro cittadino, definendo uno spazio attrattivo, accogliente e di ispirazione, ideale filo conduttore dei numerosi eventi e manifestazioni programmati durante tutto l’anno. Alla cerimonia pubblica interverranno Eleni Petaloti, designer dello studio “Objects of Common Interest”, che ha firmato l’opera insieme a Leonidas Trampoukis, Giovanna Ricuperati, Presidente di Confindustria, il Sindaco diGiorgio Gori e il Direttore ...

Inaugurazionecapitale cultura 2023. Bazoli (Intesa): "Occasione per le due province di creare storia in comune". 21 gennaio 2023...die del teatro Donizetti diper il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla fine del suo discorso con cui si è conclusa la cerimonia di inaugurazione di... Mattarella: 'Unire e non dividere, unità rafforza l'Italia' Standing ovation di tre minuti per il presidente Mattarella. Lo applaudono 205 sindaci e un migliaio di presenti quando arriva al Teatro Grande di Brescia, per la cerimonia di apertura ...La nuova stagione in Fonderia si apre - stasera alle 20,30 - facendo ballare proprio tutti in una serata di circa due ore e mezzo, dove 12 artisti tra musicisti, danzatori, cantanti e attori, si conte ...