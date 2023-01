“Bergamo Brescia 2023 grande occasione | non solo per la città ma per tutta la provincia”

(Di sabato 21 gennaio 2023). Emozioni ed entusiasmo hanno contraddistinto la cerimonia inaugurale dicapitale italiana della cultura. L’evento si è svolto nella prestigiosa cornice di un teatro Donizetti gremito in ogni ordine di posto, alla presenza del ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano e delle autorità. In contemporanea, al teatrodi, si è tenuta l’inaugurazione con l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All’uscita del teatro, il sindaco di, Giorgio Gori, ha affermato: “La cerimonia è stata molto emozionante. In un primo momento c’era un po’ di ansia, anche perché ero il primo a intervenire, ma tutto è andato per il meglio. La preparazione del progetto di...

Agenzia ANSA

Piazza Loggia intasata per il concertone condotto da Ambra Angiolini che stasera inaugura la prima serata diCapitale italiana della cultura nel cuore della città. Cinquemila persone e una piazza completamente zeppa: erano le 17 quasi in punto quando il gong suonato da Ambra, dal sindaco ...... storico direttore de 'L'Eco di'; don Mattia Magoni ci illustrerà le iniziative attraverso cui la nostra diocesi si affaccia su questo 2023, l'anno dicapitali della cultura". Mattarella: 'Unire e non dividere, unità rafforza l'Italia' «Una cerimonia emozionante – hanno commentato il sindaco Matteo Ricci dal Teatro Grande di Brescia, e il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini dal Teatro Donizetti di Bergamo - . Compl ...Domenica la festa di Bergamo Brescia Capitale della Cultura si sposta in Città Alta con un’inaugurazione diffusa per le vie del centro. Tutti i musei saranno aperti, molti dei quali gratuiti, con visi ...