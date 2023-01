Benevento | la dura legge degli ex | un finale da horror | sotto una pioggia di fischi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLe partitano novanta minuti. Una delle prime leggi non scritte del calcio che si apprendono fin da bambini. Lezioni che ilavrà saltato, perché ancora una volta i minuti finali si rivelano fatali per la Strega. La batosta di Cosenza non è servita alla formazione di Cannavaro, capace di concedere il gol partita a Puscas in pieno recupero. Fa festa il Genoa, dopo una gara dai due volti. Meglio i liguri nella prima frazione, l’undici di Gilardino avrebbe meritato di andare al riposo con un vantaggio più cospicuo. La reazione giallorossa nella ripresa sembrava far presagire a una giornata meno amara, invece la stagione si conferma da film. L’ennesima mazzata sul morale di una squadra incapace di risalire la china e su una piazza che ha manifestato il proprio malcontento alla vigilia. Perso ...