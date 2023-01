Benevento-Genoa | le pagelle | suicidio perfetto firmato da tanti con il timbro di Improta

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiEnnesima beffa per ilche colleziona la sua ottava sconfitta in campionato (la sesta al Vigorito) subendo il sorpasso delal 95?. Ledei giallorossi: Paleari 5: Non compie grandi interventi ma sul gol decisivo non accenna neppure l’uscita. Una parte di responsabilità è ascrivibile anche a lui. Veseli 4,5: Si perde Coda sul primo gol, Puscas lo sovrasta in occasione del raddoppio. Protagonista in negativo. Capellini 4,5: Non legge bene i movimenti di Coda, disorientato da quelli di Aramu. Altro pomeriggio complicatissimo per lui. lettura sbagliata sul gol di Coda. In apnea su Coda Pastina 5: Insicuro in fase di disimpegno, rispetto ai due compagni di reparto non ha il demerito di entrare in situazioni decisive. El Kaouakibi 5,5: Ci mette tanta voglia, al punto da risultare uno dei ...