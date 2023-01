Benedetto XVI | l’atto di accusa post mortem

(Di sabato 21 gennaio 2023) È l’ultimo,umo, atto didiXVI. È il testo che il papa emerito aveva consegnato ai suoi fedelissimi Elio Guerriero e monsignor Georg Gaenswein nel maggio del 2022. L’indicazione era precisa: “Questo volume, che raccoglie gli scritti da me comi nel monastero Mater Ecclesiae, deve essere pubblicato dopo la mia morte. L’apparizione di ogni mia parola subito provoca un vociare assassino. Voglio risparmiare questo a me stesso e alla cristianità”. Si tratta di un j’accuse inatteso, forse più di quanto emerso nei libri e nelle interviste di padre Georg a poche ore dal decesso, a fine anno, del Papa tedesco. S’, è vero. Il segretario particolare hato Bergoglio di aver “spezzato il cuore” a Ratzinger negando la messa in latino. Ha parlato di una Chiesa che va a “sbattere contro ...

'Questo volume, che raccoglie gli scritti da me composti nel monastero Mater Ecclesiae, deve essere pubblicato dopo la mia morte': lo ha scrittoin una lettera del primo maggio 2022 indirizzata ai curatori del suo libro, Elio Guerriero e monsignor Georg Gaenswein . Si tratta, quindi, di un libro postumo, 'Che cos'è il ...Ratzinger, in uscita il libro postumo "In vita non voglio più pubblicare nulla. La furia dei circoli a me contrari in Germania è talmente forte che l'apparizione di ogni mia parola subito provoca da ... “Bergoglio Papa Ratzinger non se lo aspettava”: nel libro di padre Georg la sorpresa di… Città del Vaticano – Sta assumendo i contorni di un giallo l'inattesa decisione di Papa Francesco di rinunciare a fare i ritiri spirituali assieme ai vertici della curia, come ...Nel libro postumo di Papa Ratzinger intitolato 'Che cos'è il cristianesimo' Benedetto XVI ha accusato della Chiesa che sarebbero stati contro di lui ...