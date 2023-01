Belen e Stefano | di nuovo in crisi? Gli indizi social che fanno pensare ad un momento di difficoltà

leggo.it

Nelle scorse ore l'influencer Amedeo Venza ha sganciato un clamoroso rumor riguardanteRodriguez eDe Martino . Stando a quanto ha dichiarato l'esperto di gossip, la nota coppia starebbe attraversando un momento non facile, anche per aver svelato quali sarebbero gli indizi ...E' davvero una bruttissima notizia. DavveroDe Martino sono di nuovo in crisi C'è chi lo ... Belen, duro confronto con i paparazzi: «Mi gira il ca**o e basta». E gli hater la attaccano: che squallore Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Nuova aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: si intravedono le prime crepe Negli ultimi mesi sembrava procedere a gonfie vele la ...