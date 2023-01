Beautiful | anticipazioni puntate 23-28 gennaio 2023 | Hope lotta per Deacon

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 21 gennaio 2023)non vorrà saperne di rinunciare ad avere un rapporto con suo padre. Secondo lein onda dal 23 al 28, la donna farà di tutto per riuscirci ed arriverà a mettersi più volte contro Ridge. Nel frattempo, Katie chiederà a Quinn se ha intenzione di tornare con Carter e Douglas chiederà a Thomas se Paris è la sua nuova fidanzata., trame23-28prova a convincere sua madre a lasciarle frequentareEric sarà molto triste per aver dovuto chiedere a Donna di andare via dalla Forrester Creations per esaudire il desiderio di sua moglie Quinn. La Logan, nel frattempo, secondo gli spoilerdelle ...