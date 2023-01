Beautiful | anticipazioni puntata di oggi del 21 gennaio 2023

(Di sabato 21 gennaio 2023)di21su Canale 5: trama dellae dove rivederla in replicao in streaming. Tvserial.it.

Valeria Verri Ledella settimana dal 21 al 27 gennaio Tutte le trame e ledi "" Sorrisi e aria rilassata, nonostante la conversazione affronti i grandi temi della vita La colazione al ristorante Il Giardino è stata voluta da Katie (Heather Tom) per ...Eric (John McCook) coglie Donna (Jennifer Gareis) alla sprovvista quando le comunica il suo licenziamento dalla Forrester Creations: non potrà far parte della sua vita. La Logan ne è devastata, mentre ... Beautiful, le anticipazioni dal 23 al 28 gennaio 2023 Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 27 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) ...Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn confesserà a Katie dell'inganno e delle minacce di Bill. La Logan, sconvolta, deciderà di parlare con il suo ex marito e prometterà di sist ...