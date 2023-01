Beautiful | anticipazioni 23-28 gennaio 2023 | Hope decisa a riallacciare con Deacon

(Di sabato 21 gennaio 2023)da lunedì 23a sabato 28Eric (John McCook) è affranto per essere stato costretto a chiedere a Donna (Jennifer Gareis) di lasciare il suo posto alla Forrester Creations per esaudire il desiderio della moglie. Donna, disperata, raduna le sue cose e piangendo racconta tutto a Katie (Heather Tom). Intanto(Annika Noelle), in lacrime, conferma a Brooke (Katherine Kelly Lang) la sua intenzione di far rientrare il padre nella sua vita. Brooke tenta di farle capire quanto quell’uomo sia pericoloso, ma intanto ricorda il suo amore con(Annika Noelle) cerca di convincere Brooke (Katherine Kelly Lang) a permetterle di frequentare il padre. Intanto Sheila (Kimberlin ...

