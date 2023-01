Beatrice Valli | tutto sugli ex compagni dell’influencer prima del matrimonio con Marco Fantini

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’influencerè una delle più amate d’Italia con oltre un milione di follower. La donna, ha già tre figli e a breve diverrà mamma per la terza volta. Non tutti sanno però che il suo primogenito, Alessandro, il piccolo Alle come lo chiama lei, è nato da una precedente relazione della donna. Bea infatti ha partorito Alle quando aveva appena sedici anni, il suo compagno di allora è il calciatore Nicolas Bovi. La somiglianza tra padre e figlio è davvero impressionante. La storia tra Bea e Nicolas è naufragata qualche anno dopo essere diventati genitori, ma i due nonostante la giovanissima età hanno mantenuto un rapporto davvero sereno per il bene del loro piccolo connotato dalla stima reciproca. Bea dopo al rottura con l’ex fidanzato, ha deciso di partecipare a Uomini e Donne dove ha conosciuto il suo attuale marito,...

Tag24

Infine, le emozioni per l'arrivo di una nuova bimba per la coppia formata dae Marco Fantini . Domenica invece arriverà in studio un'icona del cinema italiano Stefania Sandrelli e poi ...Infine, le emozioni per l'arrivo di una nuova bimba per la coppia formata dae Marco Fantini . Domenica invece arriverà in studio un'icona del cinema italiano Stefania Sandrelli e poi ... Beatrice Valli: età, malattia, marito, figli e biografia dell'influencer Beatrice Valli ha avuto il suo primo figlio, Alessandro, prima di conoscere il suo attuale marito Marco Fantini negli studi di Uomini e Donne.Beatrice Valli età. Beatrice Valli nasce a Bologna il 14 Novembre 1995. È una modella e influencer, popolare grazie a Uomini e Donne.