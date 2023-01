Bayern Monaco | spesa in casa Chelsea? Per l’attacco c’è Havertz

Lipsia -, i campioni in carica frenano subito in casa di una delle dirette rivali: non si va oltre il pareggio Ilfrena subito alla ripresa della Bundesliga sul campo del Lipsia ...Non arriva la prima vittoria di Yann Sommer in maglia: il RB Lipsia, terzo della classe, ferma difatti i ragazzi di Nagelsmann (fermati dal palo in occasione del tentativo di Gnabri deviato da Gvardiol) sull'1 - 1, a Choupo - Moting (37', ...(ANSA) - LIPSIA, 20 GEN - Dopo la sosta invernale (più lunga del solito a causa del Mondiale), la Bundesliga riapre i battenti ed è spettacolo nell'anticipo della 16/a giornata. Alla Red Bull Arena di ...Dopo una lunga pausa torna in campo il campionato tedesco. Termina in parità il big match: Halstenberg risponde a Choupo-Moting ...