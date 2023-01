Bayern frenato | Nagelsmann sulla prima di Sommer VIDEO

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo il pareggio per 1-1 contro il Lipsia, l'allenatore delMonaco,commenta la prestazione del nuovo portiere:...

Voce Giallo Rossa

... che continua ad essere protagonista di diversi rumorsNell'ultimo periodo è statodai ... Sul giocatore si registra da tempo l'interesse da parte delMonaco, che sta cercando l'erede di ...... stile derby) hal'Inter in quello che in Brianza è stato vissuto come un derby. Questo ...00 Fulham - Chelsea BASKET - EUROLEAGUE 18:45 Fenerbahçe -19:00 Crvena Zvezda - Monaco 20:00 ... MERCATO - Chelsea scatenato, preso anche Madueke. Al Nassr su Marcelo. Il Bayern Monaco ha provato a... Termina 1 a 1 il primo anticipo del 2023 di Bundesliga, il Lipsia frena la corsa del Bayern Monaco e riaccende il campionato ...La Bundesliga riparte dopo oltre due mesi di pausa con il big match tra Lipsia e Bayern Monaco: finisce 1-1 alla Red Bull Arena. I bavaresi trovano il vantaggio al 37' con il colpo di testa incrociato ...