“Basta | ora te lo dico” La cena al GF Vip finisce malissimo | per Luca Onestini è troppo Parte la furia

(Di sabato 21 gennaio 2023) Momenti di alta tensione nella serata del 20 gennaio al GF Vip 7.e Nikita Pelizon si sono nuovamente affrontati muso a muso e laè immediatamente degenerata. La vippona ha deciso di fare un gesto, che sperava potesse mettere dai dissapori nati già in passato, ma c’è stato tutt’altro che un chiarimento. Dunque, il rapporto non si è affatto ricomposto e provare a convivere pacificamente nella casa più spiata d’Italia sarà ancora più complicato dopo ciò che è successo nelle ultime ore. Nel corso dellaal GF Vip 7 erano presenti anche altri vipponi, oltre ae Nikita Pelizon. C’erano infatti Attilio Romita e Antonella Fiordelisi, con quest’ultima che è pure parsa parecchio infastidita nei confronti dell’ex di Soleil e Ivana ...

Agenda Digitale

Il tema è oggetto di discussione nelle cancellerie europee, fra coloro per cuiadattare le ... E cita stime e dati: 'la Cina è cresciuta del 3%,la previsione è del +4,4%'. Per Lagarde se la ...TikTok a rischio il ban in Europa:promesse,servono i fatti 138 Economia e mercato 20 Gen ChatGPT, ora basta giocare: ecco utilizzi e rischi (seri) L'Italia perde la sua ultima rappresentante nel tabellone femminile degli Australian Open: Camila Giorgi, infatti, lotta ma cede 6-2, 7-5 a Belinda Bencic. Match complicato per la maceratese, che in a ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...