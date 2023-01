Basket | Serie A1 2022-2023 | Pesaro batte Verona 76-73 | cronaca e tabellino

(Di sabato 21 gennaio 2023) Carpegna ProsciuttoTezenisper 76-73 nella sfida valida per la sedicesima giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Karvel Markeese Anderson, il quale mette a segno 22, che però non bastano per regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Anderson che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in parità il primo quarto sul 18-20. Nel secondo quarto la situazione cambia e l’equilibrio si ribalta, con i padroni di casa che ribaltano e si portano in vantaggio, mettendo dentro 4 punti in più degli ...

TrevisoToday

