(Di sabato 21 gennaio 2023) Giornata storica, in certa misura, per la pallacanestroin Italia. Era dal 13 dicembre 2020 che durava l’imbattibilità entro i propri confini del Familain. A metterle termine, in uno degli anticipi della 17ma giornata, è la Virtus, che vince il big match dal sapore di finale scudetto (passata e, forse, futura) al PalaDozza, mentreavvicinaper la terza posizione in classifica. VIRTUS SEGAFREDO-FAMILA WUBER94-80 Giornata storica per il campionato italiano: il Familaconosce la prima sconfitta stagionale. Di fronte a un PalaDozza riempito datremila persone, ai livelli della scorsa finale scudetto, la Virtus si presenta ...

Basket femminile: Bologna stellare, Schio perde in regular season di A1 dopo oltre due anni. Sassari batte e insidia Venezia, ok Faenza Giornata storica, in certa misura, per la pallacanestro femminile in Italia. Era dal 13 dicembre 2020 che durava l'imbattibilità entro i propri confini del Famila Schio in regular season. A metterle t ...ALPO - Autosped Castelnuovo, ritorno alla vittoria contro Alpo, trionfo delle giraffe di coach Molino per 80-63.