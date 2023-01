Basket | Ettore Messina | “Capita di sbagliare i tiri liberi | ma sono stati un fattore | fa parte del gioco”

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) Le speranze die dei tifosi dell’Olimpia Milano erano ben diverse per il match, valido per il ventesimo turno di Eurolega, contro i francesi del Villeurbanne: questi ultimi, infatti, siimposti sul parquet del Forum di Assago con il punteggio di 73-79. Ancora una volta, la squadra di coachha mostrato tutte le proprie fragilità nel conservare il vantaggio conquistato, e a ciò (in questa occasione) si aggiunge una eccessiva imprecisione neiche, a questi livelli, si paga a caro prezzo (il riferimento è al deludente 2/8 aidi Milano negli ultimi cinque minuti di partita). Ecco, di seguito, le dichiarazioni dirilasciate al termine della partita in ...