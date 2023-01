Barletta | Siccità 2022 | interventi a sostegno delle imprese danneggiate

BarlettaViva

... protocollo@cert.comune..bt.it indicando nell'oggetto "2022 " richiesta indennizzo avversità atmosferica". Inoltre, i danni persono stati riconosciuti anche per tutti i ...Il Ministro dell'Agricoltura ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità per i danni alla produzione causati dalla SICCITA' dal 1° gennaio al 30 settembre 2022. Ecco come presentare ... Siccità 2022, interventi a sostegno delle imprese danneggiate