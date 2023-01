Bare nel torrente a Sant’Agata de’ Goti | oggi recuperati 41 feretri

TGCOM

torrente, il sindaco: chiediamo scusa 'Chiedo scusa. Questa Amministrazione, tutta, chiede scusa alla città. E' l'unica cosa da fare in questo momento'. Lo dice il sindaco di S. Agata dei ...... situato molto vicino a Piazza Maidan, sono state portate sette, da uomini in uniforme ... Il funerale di Monastyrsky, che aveva 42 anni, si terrà domani prossimo in uno storico cimiterocentro ... Sant'Agata de' Goti (Benevento), crolla ala del cimitero per maltempo: bare nel torrente Proseguono le operazioni di recupero dei feretri e cassettini-ossario a seguito della frana dell'ala del blocco di loculi denominato "Longo 1" a Sant'Agata de' Goti (Benevento). (ANSA) ...Circa venti bare e quasi cento urne sono finite in un torrente per il cedimento di una porzione del cimitero a Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. "Quell'ala del cimitero franata - spiega ...