Bare in torrente | oggi recuperati 41 feretri

Proseguono le operazioni di recupero dei feretri e cassettini - ossario a seguito della frana dell'ala del blocco di loculi denominato "Longo 1" a Sant'Agata de' Goti (Benevento). Oggi, grazie anche ...Proseguono a Sant'Agata de' Goti ( Benevento) le operazioni di recupero dei feretri e delle cassette ossario precipitati in un vallone a seguito della frana di un'ala del cimitero. Nella giornata di ... Crolla un'ala del cimitero, un centinaio di bare finiscono nel torrente Proseguono le operazioni di recupero dei feretri e cassettini-ossario a seguito della frana dell'ala del blocco di loculi denominato "Longo 1" a Sant'Agata de' Goti (Benevento). (ANSA) ...Circa venti bare e quasi cento urne sono finite in un torrente per il cedimento di una porzione del cimitero a Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. "Quell'ala del cimitero franata - spiega ...