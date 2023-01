Barca si rovescia in Kenya | morti e feriti I turisti toscani | ' Salvati dal tetto'

RaiNews

La tragedia di Watamu, parla il giovane grossetano Matteo Balbi: 'Lo staff di un altro natante ci ha soccorsi e portati a ...Al momento sei italiani non sono ancora rientrati ma secondo il responsabile di un resort sarebbero a bordo di un'altrasalpata per andare a vedere i delfini. Kenya, si rovescia una barca, 3 vittime. Salvi gli italiani a bordo Secondo fonti locali citate dall’Ansa sono tutti salvi gli italiani a bordo di un’imbarcazione per escursioni in mare che si è ribaltata questa mattina al largo della località turistica di Watamu, una ...Un'imbarcazione per avvistare delfini si è rovesciata in mare: "nessuno indossava giubbotti salvagente". Muoiono una donna e un bambino, in salvo i turisti italiani, interviene il Consolato ...