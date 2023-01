Agenzia ANSA

Con l'ipotesi di una recessione economica, le, secondo gli, stanno valutando di valutano di tagliare del 25% i programmi di riacquisto di azioni proprie. Con l'aumenti dei tassi d'......dei tassi di interesse operato dallecentrali negli ultimi mesi, che toglie risorse a investimenti e consumi, colpiti anche dall'inflazione, in calo ma ancora alta. Come atteso dagli... Banche:analisti, in Europa verso un taglio del 25% dei buyback ... Le banche europee, dopo il boom da 33 miliardi di riacquisto di azioni (buyback) nel 2022, quest'anno si avviano verso un approccio prudente. (ANSA) ...Sulla #CNBC, Laura Wang di Morgan #Stanley ha dichiarato che stanno diventando «più ottimisti» sui titoli cinesi. #trading #cina ...