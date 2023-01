(Di sabato 21 gennaio 2023) MILANO – Leeuropee, dopo il boom da 33 miliardi di riacquisto di azioni () nel 2022, quest’anno si avvianoun approccio prudente. E’ quanto emerge da un report sulle dieci principali previsioni per l’nel 2023, realizzato daglidi Bloomberg Intelligence. Con l’ipotesi di una recessione economica, le, secondo gli, stanno valutando di valutano di tagliare del 25% i programmi di riacquisto di azioni proprie. Con l’aumenti dei tassi d’interesse e con i timori per la crescita economica gli operatori del settore vedono il rischio di un’impennata del 50% delle svalutazioni sui crediti. Anche le operazioni di fusione e acquisizione di grandi dimensioni sono improbabili, considerati i rischi economici e geopolitici che ...

Agenzia ANSA

Con l'ipotesi di una recessione economica, le, secondo gli, stanno valutando di valutano di tagliare del 25% i programmi di riacquisto di azioni proprie. Con l'aumenti dei tassi d'......dei tassi di interesse operato dallecentrali negli ultimi mesi, che toglie risorse a investimenti e consumi, colpiti anche dall'inflazione, in calo ma ancora alta. Come atteso dagli... Banche:analisti, in Europa verso un taglio del 25% dei buyback MILANO - Le banche europee, dopo il boom da 33 miliardi di riacquisto di azioni (buyback) nel 2022, quest'anno si avviano verso un approccio prudente. E' ...Sulla #CNBC, Laura Wang di Morgan #Stanley ha dichiarato che stanno diventando «più ottimisti» sui titoli cinesi. #trading #cina ...