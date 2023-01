(Di sabato 21 gennaio 2023) Chazelle cerca di pagare un tributo alla grandezza del cinema che però dal suo punto di vista cresce come un fiore sopra un enorme letamaio. E dà vita a quello che forse è il montaggio piùnella storia della settima arte. Leggi

Internazionale

La Hollywood diha una doppia anima, eanche il percorso che intraprende. Sembra infatti di trovarsi davanti a due pellicole diverse, composte da una prima e una seconda parte. L'idea ..., l'ultimo film del regista Damien Chazelle ( First man , La la land , Whiplash ), mi ha ... L'opera èbrutta visivamente che non riesce a restituire nulla della California del sud di quel ... Babylon è così brutto da far venire il mal di testa - Eileen Jones