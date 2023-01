Avellino | Rastelli | “Partita piena di insidie Mercato? Lo valuteremo alla fine”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ci aspetta una gara complicata così come lo sono tutte. Fino a qualche settimana fa sembrava lontanissima dsalvezza e invece si è rimessa in corso. Scenderà in campo con grande determinazione e vorrà sicuramente batterci”. Parla così Massimoviglia della sfida contro l’ACR Messina. “Gli ultimi risultati ci hanno fatto guadagnare due punti – ammette – Dobbiamo smetterla di pensare che se non perdiamo contro Catanzaro, Pescara o Crotone siamo contenti mentre se pareggiamo contro altre squadre, allora siamo delusi. I tre punti non sono per forza obbligatori e non affrontiamo squadre scarse”. “In campo scenderà chi mi offre garanzie – sottolinea– Sono attento a tutti i dettagli. La squadra dovrà essere brava a calarsi nella realtà di ...