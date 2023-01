Autonomia | Salvini “Nei prossimi giorni primo passo in Cdm”

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 gennaio 2023) CREMONA (ITALPRESS) – “Questo è un Governo che nei primi tre mesi ha dimostrato di mantenere gli impegni presi. Entro iarriverà in Cdm ilsull', non perchè lo vuole la Lega ma perchè serve all'Italia per dare più poteri alle Regioni, competendo e sprecando meno tempo. C'è nel programma del centrodestra, come la riforma del presidenzialismo. Abbiamo un'idea d'Italia federale e presidenziale: moderna, veloce, efficace, responsabile. Procediamo spediti”. A dirlo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, incontrando gli industriali a Cremona. Parlando delle polemiche sulla giustizia,ha evidenziato che “la politica deve evitare lo scontro con la magistratura e viceversa”. – foto agenziafotogramma.it ...