Autobiografia di un redattore in dieci videogiochi

(Di sabato 21 gennaio 2023) Al millesimo articolo su tuttoteK, unsi racconta: se dovessimo riassumere il suo percorso e la suain, quali sarebbero? Non c’è posto oggi per la terza persona simulata, perché “chi vi scrive” lascia spazio a me, dandomi occasione di parlarvi in modo più intimo: se mi seguite come, dovreste sapere che questo è il mio millesimo articolo su tuttoteK, così ho pensato di espandere la miarestringendo il campo a. Qualora l’aver parlato dei problemi che l’Italia ha con il videogioco (o anche solo la mia presenza qui) non l’avesse reso palese, il mondo videoludico è qualcosa di grande importanza per me. Esistono due tipi di giocatori: quelli che vivono la virtualità come ...