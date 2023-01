Australian Open | gli ottavi maschili | ci sarà un finalista debuttante

La Gazzetta dello Sport

Solo due Top 10 sono rimasti in corsa nella parte alta del tabellone dell'2023 , che si è allineata agli ottavi. E sono tutti e due nel quarto di Jannik Sinner. Uno è Stefanos Tsitsipas , numero 4, il suo prossimo avversario: la sfida deluxe sarà l'unico ...Non sfata il tabù terzo turno Camila Giorgi agli, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 31enne di Macerata, n.70 WTA, ha ceduto ... Sinner, all'inferno e ritorno. Batte Fucsovics in rimonta al 5° e conquista gli ottavi Una partita importante. Domani, non prima delle 09.00 italiane, Jannik Sinner affronterà il greco Stefanos Tsitsipas nel match valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2023. Sul campo del ...Domani, non prima delle 09.00 italiane, Jannik Sinner giocherà contro Stefanos Tsitsipas l’ottavo di finale degli Australian Open 2023. I due si ritroveranno 12 mesi dopo, ricordando il confronto dei ...