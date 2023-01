Australian Open | fine dei sogni per Camila Giorgi | la Bencic vince in due set

La Gazzetta dello Sport

Camila Giorgia eliminata al terzo turno deglidi tennis, primo major della stagione in corso a Melbourne. La 31enne maceratese n.70 al mondo è stata battuta dalla 25enne svizzera Belinda Bencic (n.10) per 6 - 2 7 - 5, dopo un'ora ...Camila Giorgi esce ancora una volta al terzo turno degli. La 31enne di Macerata, n.70 WTA, ha ceduto 6 - 2, 7 - 5 , in un'ora e quaranta minuti di partita, all'elvetica Belinda Bencic , n.10 del ranking e 12favorita del seeding, che replica ... Sinner, all'inferno e ritorno. Batte Fucsovics in rimonta al 5° e conquista gli ottavi Una partita importante. Domani, non prima delle 09.00 italiane, Jannik Sinner affronterà il greco Stefanos Tsitsipas nel match valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2023. Sul campo del ...Vittorie in due set per Donna Vekic e Karolina Pliskova in apertura di giornata. Zhang mette fine all'avventura della qualificata Volynets ...