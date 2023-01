Australian Open | Bautista Agut punta alla semifinale | fuori un Murray commovente

(Di sabato 21 gennaio 2023) Andyha dato tutto. Dopo essere rimasto in campo 14 ore in tre partite, esce dMargaret Court Arena accompagnato da una quanto mai meritata standing ovation per il suo percorso. Si è ...

Eurosport IT

Lo sport offre sempre la possibilità di riscattarsi. L'anno scorso, agli ottavi di finale degli, Jannik Sinner veniva sconfitto pesantemente da Stefanos Tsitsipas: 6 - 3 6 - 4 6 - 2. Fu l'ultima partita della gestione Piatti. Dodici mesi più tardi, sotto la guida di Simone ...Lo spagnolo si impone 61 67(7) 63 64 ed elimina Murray per la seconda volta all'. Era già successo nel 2019, dopo un'altra maratona conclusa al quinto set. E allora si temeva che fosse ... Giorgi - Bencic - Australian Open Highlights - Tennis video Andy Murray ha dato tutto. Dopo essere rimasto in campo 14 ore in tre partite, esce dalla Margaret Court Arena accompagnato da una quanto ...Il serbo ha superato in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov (numero 28 del ranking) con il punteggio di 7-6 (7) 6-3 6-4. L’ex numero uno se la vedrà nel prossimo turno con l’australiano Alex De Minaur ...