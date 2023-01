Australian Open 2023 | Vagnozzi | “Tsitsipas? Sinner è pronto a battere i più forti”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Simoneha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del big match che vedrà opposti Jannike Stefanos, ottavo di finale degli. L’azzurro era già stato protagonista, nella stagione 2022, di grandi prestazioni negli Slam, ma è spesso mancato qualche dettaglio che gli permettesse di compiere l’ulteriore salto di qualità. “Contro Djokovic Wimbledon e Alcaraz US, Jannik ha giocato due match di altissimo livello – ha affermato il suo coach –, il che è positivo perché significa che siamo vicini. Adesso lo vedo, però, per fare un altro passo in avanti, èi migliori“. Interessante vedere cosa accadrà nel ...

Eurosport IT

Mancano poche ore all'ottavo di finale deglicontro Stefanos Tsitsipas : "Non crdo si porterà in campo il ricordo di un anno fa, anzi quella sfida con Tsitsipas diventa uno stimolo ...Nella notte italiana si sono svolte altri cinque incontri validi per il terzo turno eliminatorio degli(torneo femminile), giunto alla sua giornata conclusiva, prima di passare alla quarta tornata di gare a partire da domani. La russa Sabalenka batte la belga Mertens 6 - 2, 6 - 3. Il ... Giorgi - Bencic - Australian Open Highlights - Tennis video Il russo si è imposto sul britannico Daniel Evans e affronterà il danese Rune MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Andrey Rublev agli ottavi di ...Missione qualificazione agli ottavi di finale agli Australian Open centrata per Andrey Rublev: il russo batte 6-4, 6-2, 6-3 il britannico Evans. Non sbaglia il padrone di casa Alex de Minaur, che trav ...