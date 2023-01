Australian Open 2023 | Rublev | “Ottavi contro Rune? Non ho nulla da perdere”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023) Andrey, dopo aver sconfitto Daniel Evans ed essersi qualificato per glidi finale degli, ha raccontato di sentirsi davvero soddisfatto per le partite giocate fin qui nel torneo. “Oggi sono contento della mia prestazione – ha affermato il russo in conferenza stampa –, soprattutto perché solitamente non mi trovo benissimo nelle partiteDaniel Evans. Dopo un primo set un po’ altalenante, ho iniziato a sentire un certo sollievo, ho avvertito una maggiore fiducia e ho alzato tantissimo il mio livello. Sto davvero migliorando questa settimana, sento di star giocando sempre meglio con il passare dei giorni. A inizio anno avevo perso due match su due e sono arrivato a Melbourne senza grande fiducia, quindi non sapevo come sarebbe andata. Fortunatamente, ho giocato bene sin ...