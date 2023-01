Australian Open 2023 | risultati tabellone donne 21 gennaio | ok Garcia e Sabalenka | out Alexandrova

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) Si è conclusa la sesta giornata, per quanto concerne ildi singolare femminile, deglidi tennis: oggi, sabato 21, in campo, per il terzo turno, la parte bassa del main draw. Eliminata l’ultima azzurra ancora in gara, Camila Giorgi. La ceca Karolina Pliskova (30) batte la russa Varvara Gracheva per 6-4 6-2 e se la vedrà con la cinese Zhang Shuai (23), che elimina la statunitense Katie Volynets (Q) con lo score di 6-3 6-2. La polacca Magda Linette supera la russa Ekaterina(19) col punteggio di 6-3 6-4 e sfiderà la transalpina Caroline(4), che batte la tedesca Laura Siegemund per 1-6 6-3 6-3. La bielorussa Aryna(5) liquida la belga Elise Mertens (26) con lo score di 6-2 6-3 ed ...