Australian Open 2023 | programma domani 22 gennaio | orari | ordine di gioco | tv | streaming

(Di sabato 21 gennaio 2023), domenica 22, settima giornata deglidi tennis, primo Slam della stagione tennistica. A Melbourne si conclude la prima settimana di incontri e andranno in scena i primi incontri validi per gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. Si prospetta una giornata molto intensa e di grande interesse per i colori azzurri. Jannik Sinner, infatti, sarà protagonista. L’altoatesino sarà impegnato contro il forte greco Stefanos Tsitsipas nel primo incontro della sessione seralea, ovvero dalle 09.00 italiane. La Rod Laver Arena sarà teatro di questo confronto interessante, ricordando che i due si incrociarono anche l’anno scorso nel Major a livello di quarti di finale, con la netta affermazione del greco. Vedremo se Sinner sarà in grado di ...

Camila Giorgia eliminata al terzo turno deglidi tennis, primo major della stagione in corso a Melbourne. La 31enne maceratese n.70 al mondo è stata battuta dalla 25enne svizzera Belinda Bencic (n.10) per 6 - 2 7 - 5, dopo un'ora ...Camila Giorgi esce ancora una volta al terzo turno degli. La 31enne di Macerata, n.70 WTA, ha ceduto 6 - 2, 7 - 5 , in un'ora e quaranta minuti di partita, all'elvetica Belinda Bencic , n.10 del ranking e 12favorita del seeding, che replica ... Sinner, all'inferno e ritorno. Batte Fucsovics in rimonta al 5° e conquista gli ottavi Domani, domenica 22 gennaio, settima giornata degli Australian Open 2023 di tennis, primo Slam della stagione tennistica. A Melbourne si conclude la prima settimana di incontri e andranno in scena i p ...AUSTRALIAN OPEN - Prestazioni velocissime per Holger Rune, Andrey Rublev e Alex de Minaur. Il russo distrugge la testa di serie numero 25 Dan Evans con 60 vince ...