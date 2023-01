Australian Open 2023 | prestazioni eccellenti di Rublev e Rune | passa de Minaur

(Di sabato 21 gennaio 2023)quelle di Andreye Holger, i due grandi favoriti (insieme a Novak Djokovic) di questa parte bassa del tabellone. Il russo, che era atteso dalla sfida non semplice contro Daniel Evans, ha invece giocato un match dal livello entusiasmante, vincendo 6-4 6-2 6-3 e qualificandosi per gli ottavi di finale degli. Il suo prossimo ostacolo sarà proprio il tennista danese, quelche ha vinto in tre set tutte le partite fin qui disputate, compresa quella di questa notte contro il francese Ugo Humbert (6-4 6-2 7-6): sarà, dunque, un quarto turno stellare quello tra il giovanissimo Holger e il numero 6 della classifica mondiale, ormai sempre più vicino all’ingresso nella Top 5 al termine di questo torneo. Il beniamino di casa ...

Eurosport IT

Gliperdono dunque l'ultima rappresentante azzurra rimasta. Giorgi ha pagato alcune imprecisioni contro un'avversaria più solida e che ha mostrato maggiore esperienza nei momenti ...E si è presentata dunque imbattuta agli. La svizzera l'ha imitata la settimana dopo, conquistando il Wta Adelaide 2, dopo aver disputato la United Cup con la nazionale elvetica dove ... Giorgi - Bencic - Australian Open Highlights - Tennis video La 31enne di Macerata cede in due set alla svizzera Belinda Bencic MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Niente da fare per Camila Giorgi, eliminata al terzo turno degli Australian Open, primo Slam del ...Nella notte italiana hanno preso il via gli incontri validi per il terzo turno della parte bassa del tabellone. Non ci sono state grandi sorprese, a differenza dei giorni passati. Rublev ha battuto Ev ...