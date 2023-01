Australian Open 2023 | Novak Djokovic | tre faticosi set per battere Grigor Dimitrov

(Di sabato 21 gennaio 2023)si qualifica per gli ottavi di finale agli. Il serbo, numero 4 del seeding, si impone per 7-6(7) 6-3 6-4 contro il bulgaro, ma perla testa di serie numero 27 il nove volte vincitore del torneo deve impegnarsi a fondo. Lo dice la durata dell’incontro, che supera di 7 minuti le tre ore. Ora per lui ci sarà l’opposizione non solo del prossimo avversario, il padrone di casa Alex de Minaur, ma anche di gran parte della Rod Laver Arena tra due giorni. Continuano, ad ogni modo, le preoccupazioni per un ginocchio sinistro che continua a non lasciare in pace il recordman di settimane al numero 1 del ranking ATP. Tutto sembra andare secondo le norme già dal primo game, in cui...

Eurosport IT

