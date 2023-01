Australian Open 2023 | Jannik Sinner | “Sono pronto alla battaglia contro Stefanos Tsitsipas!”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Una partita importante. Domani, non prima delle 09.00 italiane,affronterà il grecoTsitsipas nel match valido per gli ottavi di finale degli. Sul campo della Rod Laver Arena la sfida tra l’azzurro e l’ellenico darà il viasessione serale sul campo principale a Melbourne (Australia) ea 12 mesi di distanza si troverà ad affrontare nuovamente Tsitsipas. Nel 2022 la partita fu a livello di quarti di finale del Majoro e l’epilogo fu amaro per, dominato letteralmente dal suo avversario dal primo all’ultimo quindici. Una partita che sancii anche la conclusione del sodalizio tecnico con Riccardo Piatti e l’inizio di un nuovo percorso con la coppia ...

Camila Giorgia eliminata al terzo turno. La 31enne maceratese n.70 al mondo è stata battuta dalla 25enne svizzera Belinda Bencic (n.10) per 6 - 2 7 - 5, dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Intanto l'...Dopo aver concluso il 2022 con una discesa nella classifica mondiale (al numero 67) e aver iniziato la stagione con una sconfitta al WTA 500 di Adelaide, si sta facendo valere agli. ... Sinner, all'inferno e ritorno. Batte Fucsovics in rimonta al 5° e conquista gli ottavi Si è interrotta al terzo turno l’avventura di Camila Giorgi agli Australian Open 2023: l’azzurra, che nella notte italiana ha affrontato la svizzera Belinda Bencic (numero 10 della classifica WTA), no ...Tutto facile per Andrey Rublev. Il russo (n.6 del mondo) si è imposto nel terzo turno degli Australian Open 2023 contro il britannico Daniel Evans (n.30 del ranking) per 6-4 6-2 6-3 alla Margaret Cour ...