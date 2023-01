Australian Open 2023 | Jannik Sinner sminuito ancora da Wilander! “Tsitsipas favorito | è più forte e più veloce”

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023)affronterà Stefanosagli ottavi di finale degli. La super sfida è in programma per domenica 22 gennaio (non prima delle ore 09.00) sul cemento di Melbourne, dove il tennista italiano cercherà il colpaccio contro il greco. L’altoatesino, reduce dal successo in rimonta da 0-2 contro Marton Fucsovics, cercherà di tenere testa al numero 4 del mondo e insegue il successo di lusso che gli spalancherebbe l’ingresso tra i migliori otto giocatori del primo Slam della stagione. Il nostro portacolori, numero 16 del ranking ATP, cercherà di riscattare la sconfitta rimediata dodici mesi fa contro l’ellenico ai quarti di finale nel torneo Down Under: un anno dopo vuole lo scalpo di lusso e sembra avere i mezzi per mettere in difficoltà il solido ...