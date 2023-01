Australian Open 2023 | iniziano gli ottavi di finale Sinner-Tsitsipas e Swiatek-Rybakina piatti forti | Korda insidia Hurkacz

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’si fa sempre più interessante. Siamo arrivati aglidi, con soli sedici giocatori per tabellone rimasti in gioco per giocarsi il primo torneo dello Slam. Otto partite previste per questa notte, che ci regaleranno altrettanti giocatori, quattro per torneo, che accederanno ai quarti e faranno un passo in più verso la vittoria. A volte i sorteggi sono proprio strani. Un anno dopo, è di nuovo Jannikcontro Stefanos, con i due che si prendono il palcoscenico della Rod Laver Arena. Lo scorso anno l’ellenico giocò una delle sue partite migliori dell’intero 2022, annichilendo l’azzurro che da lì decise di cambiare il suo essere. Poco tempo dopo l’altoatesino salutò Riccardoper investire su Simone ...