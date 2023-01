Australian Open 2023 | Holger Rune batte Ugo Humbert e sfiderà negli ottavi di finale Andrey Rublev

(Di sabato 21 gennaio 2023) Percorso netto. Continua l’incedere convincente e “immacolato” di. Sul cemento di Melbourne (Australia), il n.10 del mondo ha sconfitto il francese Ugo(n.106 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2 7-6 (5) nella partita valida per il terzo turno dello Slam., ancora una volta, ha dato seguito a quanto già visto nel corso di questo torneo, mettendo in mostra una grande solidità fisica e mentale e disinnescando le traiettorie mancine del suo avversario. Si prospetta, quindi, un ottavo dimolto interessante dal momento che il danese sarà opposto al russo(testa di serie n.5), impostosi anch’egli in tre set contro il britannico Daniel ...

La Gazzetta dello Sport

Camila Giorgia eliminata al terzo turno. La 31enne maceratese n.70 al mondo è stata battuta dalla 25enne svizzera Belinda Bencic (n.10) per 6 - 2 7 - 5, dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Intanto l'...Dopo aver concluso il 2022 con una discesa nella classifica mondiale (al numero 67) e aver iniziato la stagione con una sconfitta al WTA 500 di Adelaide, si sta facendo valere agli. ... Sinner, all'inferno e ritorno. Batte Fucsovics in rimonta al 5° e conquista gli ottavi Percorso netto. Continua l’incedere convincente e “immacolato” di Holger Rune negli Australian Open 2023. Sul cemento di Melbourne (Australia), il n.10 del mondo ha sconfitto il francese Ugo Humbert ...Una partita importante. Domani, non prima delle 09.00 italiane, Jannik Sinner affronterà il greco Stefanos Tsitsipas nel match valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2023. Sul campo del ...