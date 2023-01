Australian Open 2023 | Djokovic supera Dimitrov | bene Rublev e Rune Bautista Agut elimina Murray

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) Si è conclusa da poco un’altra giornata degli. Sul cemento di Melbourne, in Australia, si sono disputati oggi tutti i sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone maschile e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Avanza non senza fatica Novak. Il serbo (testa di serie numero 4), sempre alle prese con il problema al ginocchio sinistro, deve impegnarsi a fondo per sconfiggere il bulgaro Grigor(n.27 del torneo) per 7-6(7) 6-3 6-4 in tre ore e 7 minuti di gioco. Al prossimo turno ci sarà l’o Alex De Minaur (n.22 del seeding), uscito vittorioso dal match contro il francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 7-6 6-2 6-1. Tutto facile per il russo Andrey(testa di ...