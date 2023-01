Australian Open 2023 | Djokovic sconfigge Dimitrov in tre set | è agli ottavi di finale

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023) Novakè al terzo turno degli: questo il verdetto della sessione serale sulla Rod Laver Arena, in cui né Grigorné il tendine dolorante sono riusciti a creproblemi per più di un set. 7-6 6-3 6-4 il punteggioin favore del 9 volte campione di questo torneo, che raggiunge la seconda settimana di uno Slam per la 59esima volta in carriera, la quindicesima. L’ex numero 1 del mondo è, così,die adesso affronterà il beniamino del pubblico Alex de Minaur: i due non si sono mai affrontati prima d’ora e c’è curiosità di capire se e come l’o potrà mettere il campione delle Nitto ATP ...