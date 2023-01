Australian Open 2023 | Camila Giorgi deve arrendersi a Belinda Bencic nel terzo turno

(Di sabato 21 gennaio 2023) Niente da fare per. Alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), l’azzurra (n.70 del mondo) è stata sconfitta neldeglidalla svizzera(n.10 WTA) con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un match nel quale la tennista del Bel Paese ha pagato a caro prezzo le proprie imprecisioni al cospetto di una giocatrice più solida nei momenti importanti. Esce così di scena l’ultima rappresentante tricolore del tabellone femminile in questo Slam, mentre prosegue il cammino diche affronterà nel prossimola vincente della sfida tra la bielorussa Aryna Sabalenka (n.5 del mondo) e la belga Elise Mertens (n.32 del ...

Dopo aver concluso il 2022 con una discesa nella classifica mondiale (al numero 67) e aver iniziato la stagione con una sconfitta al WTA 500 di Adelaide, si sta facendo valere agli. ......Tennis Sebastian Korda ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera contro un top ten in un torneo del Grande Slam e ha guadagnato meritatamente l'accesso agli ottavi di finale degli... Sinner, all'inferno e ritorno. Batte Fucsovics in rimonta al 5° e conquista gli ottavi